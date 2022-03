Wegen Oprah-Interview: Herzogin Meghan wird von Halbschwester verklagt

Demnach habe Meghan in dem TV-Interview «falsche und böswillige Aussagen» getätigt. Die «verleumderische Andeutung» sei demnach gewesen, dass die «Klägerin in keiner Weise eine Beziehung zu ihrer Schwester Meghan» gehabt habe und sie «buchstäblich Fremde gewesen» seien. Auch will Samantha Markle laut des Berichts den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, sie habe eine «lukrative Karriere damit aufgebaut, falsche Geschichten an Klatschzeitungen und TV-Sendungen zu verkaufen».