Wegen Präsidentschaftsdebatte: MTV Video Music Awards müssen weichen

Taylor Swift mit den meisten Nominierungen

Auch eine Reihe an namhaften Performern stehen jetzt für die diesjährigen MTV Video Music Awards fest. So werden mit den Sängerinnen Sabrina Carpenter (25) und Chappell Roan (26) zwei der angesagtesten Musikstars der Stunde auf der Bühne der VMAs in New York stehen. Beide treten zum ersten Mal in der VMA–Hauptshow auf. Sängerin Camila Cabello (27) ist indes zum dritten Mal als Performerin dabei. Auch Rapperin GloRilla (25) und Sänger und Rapper Rauw Alejandro (31) hat MTV offiziell als erste Performer bekannt gegeben. Alle fünf Künstler sind auch für VMAs nominiert, Carpenter ganze sechs Mal.