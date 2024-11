Wegen Sabrina Carpenters Musikvideo: Priester verliert seinen Job

Nach der Veröffentlichung von «Feather» folgte eine Untersuchung

In einer Erklärung der römisch–katholischen Diözese Brooklyn heisst es demnach, der Priester sei von jeglicher «Aufsicht oder Führungsrolle» in der Kirche entbunden worden. Nach der Veröffentlichung des Musikvideos zu Sabrina Carpenters Hit «Feather» im Oktober 2023, das wohl teilweise in der Kirche «Our Lady of Mount Carmel» gedreht wurde, hatte die Kirche eine Untersuchung eingeleitet.