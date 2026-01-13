Wegen Schwester Irene: Altkönigin Sofía streicht alle Termine

Die spanische Altkönigin Sofía (87) hat all ihre Termine für diese Woche abgesagt. Wie das «Hola»–Magazin berichtet, entfallen zwei Auftritte wegen des Gesundheitszustands ihrer Schwester Irene von Griechenland (83). Angeblich soll Sofía im Zarzuela–Palast bleiben wollen, um bei ihr zu sein. Dem Bericht zufolge geht es Irene immer schlechter.
Deshalb soll Sofía Termine am Mittwoch und Donnerstag in Las Palmas de Gran Canaria gestrichen haben. Am 14. Januar hätte ihr in einem Aquarium ein Preis für ihren Einsatz zum Erhalt der Artenvielfalt überreicht werden sollen. Am 15. Januar stand die Verleihung ihres Ehrendoktortitels an der Universität Las Palmas de Gran Canaria an. Bei beiden Ehrungen soll Sofia fehlen.
Palast hält sich bedeckt
Der spanische Palast äusserte sich nicht zum Zustand von Prinzessin Irene. Seit Längerem ist jedoch bekannt, dass sie im Rollstuhl sitzt. Bei der Hochzeit von Nikolaos von Griechenland (56) und Chrysi Vardinogiannis (44) entstanden etwa Bilder, auf denen Sofía ihre Schwester im Rollstuhl schiebt. Der Termin im Februar 2025 markierte ihren bislang letzten gemeinsamen Auftritt.