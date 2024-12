Wegen seiner Frau: Bernie Ecclestone verkauft seine Auto-Sammlung

Ecclestone will seine Frau entlasten

Der Grund für die Trennung von seiner millionenschweren Sammlung: Bernie Eccleston will seine Frau Fabiana Flosi (47) nach seinem Tod nicht mit ihr belasten. «Ich bin 94 Jahre alt und mit etwas Glück habe ich vielleicht noch ein paar Jahre länger – wer weiss?», sagte er. «Aber ich wollte Fabi nicht mit der Frage allein lassen, was sie mit ihnen machen soll, wenn ich nicht mehr da bin», so der Milliardär weiter.