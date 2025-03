Wegen Steuerschulden: Luxushotel der Geissens wird zwangsversteigert

Reicht das Millionenvermögen nicht für die Steuer? Das Luxushotel von Carmen (59) und Robert Geiss (61) an der französischen Côte d'Azur soll zwangsversteigert werden. Wie «Business Insider» berichtet, kommt das Vier–Sterne–Haus «Maison Prestige Roberto Geissini» in der Gemeinde Grimaud am Golf von Saint–Tropez am 25. April unter den Hammer. Der Startpreis liegt demnach bei 1,5 Millionen Euro.