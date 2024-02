Wegen Super Bowl: Travis Kelce begleitet Taylor Swift nicht zu Grammys

Viele haben gehofft, dass Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) bei den anstehenden Grammy Awards am 4. Februar (Ortszeit) in Los Angeles ihr offizielles Red–Carpet–Debüt geben werden. Nun muss der Football–Star seine Fans und die seiner berühmten Partnerin enttäuschen. Aufgrund des bevorstehenden Super Bowls am 11. Februar wird der NFL–Star keine Zeit für die Verleihung haben.