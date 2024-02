Wegen Taylor Swift? Kein Super Bowl zog bislang mehr Zuschauer an

Den bisherigen Bestwert hielt laut «TMZ Sports» der Super Bowl des Vorjahres, der zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs ausgetragen worden war. Damals sahen demnach 115,1 Millionen Menschen zu, als sich die Chiefs wie in diesem Jahr denkbar knapp durchsetzen konnten. Dass die US–Einschaltquote nun so deutlich anstieg, könnte jedoch an einem Star gelegen haben, der gar nicht auf dem Feld stand.