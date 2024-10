Wegen Travis Kelce: Hugh Grant war nach Eras-Konzert «total betrunken»

Hugh Grant nach Taylor–Swift–Konzert «total betrunken»

In dem Gespräch verriet Grant, dass seine Tochter ein grosser Swiftie sei. Also habe er die Fühler ausgestreckt, um an Tickets für die begehrten Konzerte zu kommen. «Zu meinem Erstaunen sagten Taylor Swift und ihr Team: ‹Komm mit›.» Während seine Tochter zusammen mit ihrer Freundin während der Show «abgerockt» hätten, habe er im VIP–Bereich mit Travis Kelce abgehangen. «Wir haben Tequila getrunken. Wir haben uns total betrunken», so Grant. «Ich habe es sehr genossen.»