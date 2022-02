Wegen Ukraine-Krieg: Queen Elizabeth II. sagt Diplomaten-Treffen ab

Queen hat nur «leichte Erkältungssymptome»

Vor einer Woche wurde bekannt gegeben, dass die Queen sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie habe nur leichte Erkältungssymptome entwickelt, dennoch wurden einige Termine in den letzten Tagen abgesagt. Ihre wöchentliche Telefonaudienz mit Premierminister Boris Johnson (57) fand jedoch statt. In einer weiteren Erklärung hiess es vom Buckingham Palast, dass die Queen in den folgenden Tagen wieder «leichte Aufgaben» in Windsor übernehmen werde.