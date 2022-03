Wegen Ukraine-Krieg: Vorerst kein «The Batman» in russischen Kinos

«Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine pausiert WarnerMedia die Veröffentlichung seines Spielfilms ‹The Batman› in Russland», schrieb ein Sprecher von Warner in einer Mitteilung. «Wir werden die Entwicklung der Situation weiter verfolgen. Wir hoffen auf eine rasche und friedliche Lösung für diese Tragödie», heisst es weiter.