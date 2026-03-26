Wegen Verschwiegenheitsklausel: FKA Twigs klagt gegen Shia LaBeouf

Hinzu kommt ein weiterer Vorwurf: Laut der Klage soll LaBeouf im Jahr 2025 ein nicht öffentliches Schiedsverfahren angestrengt haben, um von Barnett einen hohen Geldbetrag einzufordern – angeblich wegen einer Verletzung des Vergleichs. Konkret soll es um Statements gegangen sein, die Barnett im Oktober 2025 dem «Hollywood Reporter» gegeben hatte. Dabei war sie gefragt worden, ob sie sich nach dem Ende der Beziehung zu LaBeouf sicher fühle. Sie antwortete, sie würde das nicht so formulieren – vielmehr liege ihr die Arbeit mit Organisationen wie Sistah Space und No More am Herzen, um Betroffenen von Missbrauch beizustehen.