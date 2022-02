Wegen Weingut in Frankreich: Brad Pitt verklagt Ex-Frau Angelina Jolie

Er wolle nicht, dass eine Tochtergesellschaft eines grossen russischen Wodka-Produzenten sich in sein Weingut einkaufe. Er sei schockiert gewesen, wie die Verstrickungen der Firmen seien, hiess es im Oktober. Ein Insider gab dem Portal nun zu verstehen, dass Pitt wirklich viel an dem Weingut liege, das er selbst zum Erfolg führte. Er wolle nicht, dass es in Teilen an die Konkurrenz verkauft wird. Jolie hingegen gehe es lediglich um den maximalen Profit: «Sie will Rendite für eine Investition, die sie nicht getätigt hat, und Gewinne, die sie nicht verdient hat.»