Wegen Werbe-Clip? Amira Aly ist keine Instagram-Millionärin mehr

Woran das liegt? Ein möglicher Hinweis liefert ein Werbeclip für eine Nahrungsergänzungsmittel–Marke, den sie am Wochenende auf Instagram veröffentlichte und unter dem sich inzwischen intensive Diskussionen abspielen. In dem Clip wird ihr angebliches «Geheimnis gelüftet»: «Sie steht total auf Machos... Oh nein entschuldige. Matcha. Von Machos hat sie genug», sagt die Stimme aus dem Off. Dann mischt sie sich einen Drink mit dem Pulver und geht zum Sport. Mit «Willkommen im Team More» schliesst der Clip.