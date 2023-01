Wegträumen an andere Orte: Bücher und Filme gegen den Winterblues

«Eat Pray Love»: Liebe und Urlaub in einem

Im Buch «Eat Pray Love» kommen Romantiker und Weltenbummler gleichermassen auf ihre Kosten. In dem gefeierten Roman von Elizabeth Gilbert (53) lässt eine Frau die Enge von New York hinter sich, um nach einer Scheidung durch die Welt zu reisen. Erst geht es nach Rom, danach nach Indien und abschliessend auf die indonesische Insel Bali. Wer keine Lust auf Lesen hat, der kann sich den Film mit Julia Roberts (55) in der Hauptrolle zu Gemüte führen.