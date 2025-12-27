Weihnachten 2025: Boris Becker zeigt sein Familienglück

Das nächste Bild zeigt Boris Becker und Lilian mit Amadeus Becker (15), seinem Sohn aus seiner zweiten Ehe mit Lilly Becker (49), beim Shoppen in der Mailänder Altstadt. Zwei Fotos weiter hält Amadeus grinsend seine dick eingepackte kleine Halbschwester im Arm. Auf einem weiteren Bild trägt Boris Becker Baby Zoë, während Noah und Elias in einem Fotoalbum blättern. Die restlichen Bilder zeigen die Patchworkfamilie in unterschiedlichen Konstellationen beim Essen.