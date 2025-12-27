Weihnachten 2025: Boris Becker zeigt sein Familienglück

Voller Stolz und mit einer ordentlichen Portion Emotionen präsentiert Boris Becker (58) sein aktuelles Familienglück. Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Tennis–Star am Samstag neue Fotos der vergangenen Tage.
Rund um die Feiertage trudelten drei Becker–Söhne in Mailand ein
Zu sehen sind auf der ersten Aufnahme seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit dem am 21. November geborenen gemeinsamen Töchterchen Zoë Vittoria Becker im Arm. Um die beiden herum sitzen und stehen in einer festlich geschmückten Hotel–Lobby Boris Becker, seine Schwester und deren Kinder sowie Beckers Söhne aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (59): Noah (31) und Elias Becker (26).
Das nächste Bild zeigt Boris Becker und Lilian mit Amadeus Becker (15), seinem Sohn aus seiner zweiten Ehe mit Lilly Becker (49), beim Shoppen in der Mailänder Altstadt. Zwei Fotos weiter hält Amadeus grinsend seine dick eingepackte kleine Halbschwester im Arm. Auf einem weiteren Bild trägt Boris Becker Baby Zoë, während Noah und Elias in einem Fotoalbum blättern. Die restlichen Bilder zeigen die Patchworkfamilie in unterschiedlichen Konstellationen beim Essen.
«Ein paar kostbare Tage, in denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht», schreibt Boris Becker zu seinem Post und fügt hinzu: «Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer.»
Weihnachten im kleineren Kreis
Weihnachten selbst hatten Boris Becker, Lilian und Zoë in kleinerem Kreis gefeiert. Wie seinem Post dazu zu entnehmen ist, waren da nur seine Schwester und ihre Familie zu Besuch. Gemeinsam wurde auch in Fotoalben geblättert – eine Aufnahme zeigt Beckers Mutter Elvira, die am 21. November 2024 im Alter von 89 Jahren gestorben ist.
Wenige Tage zuvor veröffentlichte Boris Becker zudem Fotos vom Besuch von Lilians Vater Victor. Zu sehen ist der frischgebackene Opa mit seiner Enkeltochter im Arm – Lilian steht neben ihm und schaut ihr Töchterchen verliebt an.
«Drei Generationen. Ein besonderer Moment. Opa Victor trifft endlich die kleine Zoë Vittoria. So viel Liebe, Geschichte und Freude in einem Raum», fand Boris Becker erneut emotionale Worte. Er und Lilian sind seit Sommer 2024 verheiratet und leben in Mailand.