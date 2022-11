Weihnachten in Sandringham: Das wird mit König Charles III. anders

König Charles III. (74) hat einige wichtige Änderungen an den Weihnachtsplänen der königlichen Familie vorgenommen. In wenigen Wochen werden sie sich zu ihrer jährlichen Weihnachtsfeier in Sandringham in Norfolk versammeln - ein traditionelles Ereignis, bei dem die Fans ihren Royals beim Spaziergang zur Weihnachtsmesse in der St. Mary Magdalene Kirche zuwinken können.