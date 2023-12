Weihnachten mit Lametta: Der Deko-Trend feiert ein festliches Comeback

Warum wird Lametta als glitzernde Weihnachtsdekoration verwendet?

Was macht diese schimmernden Metallstreifen so besonders und warum erfreuen sie sich wieder wachsender Beliebtheit? Die Ursprünge von Lametta als Weihnachtsdeko gehen zurück auf 1610. Damals wurde es in Nürnberg erfunden und symbolisierte als Weihnachtsschmuck Eiszapfen am Baum. Die hauchdünnen silbernen Streifen, die an den Weihnachtsbaum gehängt wurden, reflektierten das Kerzenlicht und erzeugten so einen funkelnden Effekt.