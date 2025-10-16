«Weihnachten zu Hause»: Netflix gibt Starttermin für Staffel 3 bekannt

Netflix hat den Starttermin für die norwegische Erfolgsserie «Weihnachten zu Hause» bekannt gegeben. Demnach kehrt die Show am 12. Dezember zurück auf die Bildschirme. Damit feiert die Serie nach fünfjähriger Pause ihr langersehntes Comeback. In der dritten Staffel wird Ida Elise Broch (38) wieder in ihre Rolle der mittlerweile 35–jährigen Johanne schlüpfen. Neben ihr kehren einige vertraute Gesichter zurück. Dennis Storhøi (65), Anette Hoff (64), Helga Guren (39), Hege Schøyen (68), Christian Ruud Kallum (36), Audun Sandem, Iselin Shumba (40) und Felix Sandman (26) sind wieder mit an Bord.