«Weihnachten zu Hause»: Netflix gibt Starttermin für Staffel 3 bekannt

Netflix hat den Starttermin für die norwegische Erfolgsserie «Weihnachten zu Hause» bekannt gegeben. Demnach kehrt die Show am 12. Dezember zurück auf die Bildschirme. Damit feiert die Serie nach fünfjähriger Pause ihr langersehntes Comeback. In der dritten Staffel wird Ida Elise Broch (38) wieder in ihre Rolle der mittlerweile 35–jährigen Johanne schlüpfen. Neben ihr kehren einige vertraute Gesichter zurück. Dennis Storhøi (65), Anette Hoff (64), Helga Guren (39), Hege Schøyen (68), Christian Ruud Kallum (36), Audun Sandem, Iselin Shumba (40) und Felix Sandman (26) sind wieder mit an Bord.
Darum geht's in der neuen Staffel
Die dritte Staffel von «Weihnachten zu Hause» knüpft fünf Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel an. In der Hoffnung, die schmerzhafte Trennung von Jonas zu überwinden, möchte Johanne einen Neustart wagen. Doch Dating ist nicht mehr so wie früher. Die Dramedy «Weihnachten zu Haus» debütierte 2019 und wurde zu einem Überraschungshit für Netflix.