Weihnachts-Shopping im Netz: Wie sparen Verbraucher schon jetzt?

Vergleichsportale gezielt nutzen

Wer genau weiss, was an Weihnachten unter dem Baum liegen soll, richtet sich für das gewünschte Produkt am besten einen Alarm auf einem Vergleichsportal ein. Seiten wie «Idealo», «Preisvergleich», «Günstiger.de» oder «Check24» haben nicht nur detaillierte Filterfunktionen, sondern bieten auch die Option, Interessierte bei einem bestimmten Preis zu benachrichtigen. Ausserdem lässt sich häufig sowohl die Preisentwicklung der Vergangenheit einsehen als auch eine Preisprognose für die kommenden Wochen. Auf dieser Grundlage verschaffen sich Konsumentinnen und Konsumenten einfacher einen Überblick darüber, was ein echtes Schnäppchen ist und was nicht. Die Verbraucherzentrale empfiehlt indes, mehrere Vergleichsportale gleichzeitig zu nutzen, um sich einen möglichst breiten Marktüberblick zu verschaffen.