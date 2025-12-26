Weihnachtsansprache 2025: König Charles mahnt zur Versöhnung

Er habe in diesem Jahr aber auch viele «Geschichten über den Sieg des Mutes über Widrigkeiten» gehört. Das gebe ihm Hoffnung, so der König, und würdigte Menschen, die in diesem Jahr spontan Zivilcourage gezeigt hatten. Ohne konkrete Namen zu nennen, spielte die begleitende Bildauswahl auf den Anschlag am Bondi Beach in Australien an, wo Umstehende bei einem Angriff auf eine jüdische Veranstaltung eingriffen. Auch Aufnahmen von Charles' Besuch bei Gemeindemitgliedern einer Synagoge in Manchester, die einen Angreifer gestoppt hatten, waren zu sehen.