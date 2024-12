«Weihnachtsantrag»: Demi Moore feiert Verlobung von Tochter Tallulah

Demi Moore (62) bekommt einen neuen Schwiegersohn. Der Musiker Justin Acee hat am Weihnachtsabend um die Hand ihrer Tochter Tallulah Willis (30) angehalten – offenbar sehr zur Freude ihrer Mutter. «Ein Weihnachtsantrag. Glückwunsch an unsere Tallulah und ihren Justin! Wir lieben euch», feierte die Schauspielerin die Verlobung am 25. Dezember auf Instagram.