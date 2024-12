Weihnachtsbaum, aber umweltfreundlich: Diese Alternativen gibt es

Weihnachtsbaum aus Fair–Trade–Bedingungen

Rund 90 Prozent des Saatguts für Nordmanntannen stammen aus Georgien, wo die Pflücker und Pflückerinnen der Zapfen oft unter unfairen Bedingungen arbeiten. Das dänische Unternehmen «Fair Trees» will dies ändern: Es zahlt den Arbeitern und Arbeiterinnen einen angemessenen Lohn und sorgt für Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Bäume mit «Fair Trees»–Siegel sind in unterschiedlichen deutschen Baumärkten erhältlich.