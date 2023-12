Weihnachtsbaum-Desaster bei «Sturm der Liebe»-Star Laura Osswald

Sie sind vom Vater Ihrer Tochter getrennt. Feiern Sie Weihnachten trotzdem zusammen?

Osswald: Wir haben es einmal probiert. Aber irgendwie war das nicht so schön. Ich hatte das Gefühl, ich habe die ganze Arbeit und einfach einen Gast mehr. Seither machen wir es getrennt. Für unsere Tochter ist das auch in Ordnung, weil sie so zweimal Weihnachten feiern kann und es keinen Streit gibt. Weil mein Bruder und ich bei uns so gross feiern, ist sie an Heiligabend bei mir und am ersten Weihnachtsfeiertag bei ihrem Papa – und das ist für alle so auch in Ordnung.