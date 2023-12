Weihnachtsbaum leuchtet: Joe Biden sorgt für festliche Stimmung

Joe Biden (81) hat in Washington, D.C. die Weihnachtszeit eingeläutet. Der US–Präsident und seine Ehefrau Jill (72) nahmen am Donnerstag (30. November) an einer jährlichen Zeremonie teil, bei der der grosse Weihnachtsbaum in einem Park südlich des Weissen Hauses erleuchtet wird. «Frohe Weihnachten euch allen», sagte Biden laut US–Medienberichten, nachdem er die Lichter des Baums eingeschaltet hatte. «Das ist eine grossartige Tradition.»