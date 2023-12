Weihnachtsbaum mit gutem Gewissen: Diese Alternativen gibt es

Im vergangenen Jahr verringerte sich in Deutschland zwar die Importzahl von frischen Weihnachtsbäumen aus dem Ausland um 24,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Im Vergleich zum Rekordwert von 2014 betrug der Rückgang sogar rund 37 Prozent. Dennoch werden laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaum– und Schnittgrünerzeuger in Deutschland (BWS) jährlich noch 23 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft.