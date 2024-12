Weihnachtsfilme: Die Geheimnisse hinter den festlichen Kostümen

Für viele gibt es an den Feiertagen nichts Schöneres, als es sich mit Weihnachtsfilmen gemütlich zu machen. Nicht nur eine Story mit Happy End ist für die Werke Pflicht, auch die richtigen Outfits für die Schauspielenden dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Doch was macht festliche Looks eigentlich aus? Und was geschieht mit den Kostümen nach Ende der Dreharbeiten? Kostümbildner Keith Nielsen, der für zahlreiche der in den USA überaus populären Hallmark–Weihnachtsfilme tätig war, teilte sein diesbezügliches Insider–Wissen jetzt mit dem «People»–Magazin.