Weihnachtsgeschenke shoppen: Richtig sparen an den Rabatt-Festtagen

Zu guter Letzt sollte man sich nicht von den Psycho–Tricks mancher Händler unter Druck setzen lassen. Ablaufende Balken oder Uhren, sinkende Stückzahlen im Lager, knallige Farben – sie alle suggerieren: Besser jetzt kaufen, bevor es zu spät ist! Davor sind Verbraucherinnen und Verbraucher dann gefeit, wenn sie sich an die beschriebene Marschroute halten. Sie wissen, was sie brauchen, wo sie es finden und was gemessen am aktuellen Marktpreis ein wirklich guter Deal ist. Happy Hunting!