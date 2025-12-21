Weihnachtsidylle: Norwegens Royals schmücken gemeinsam den Baum

Die norwegische Königsfamilie hat kein einfaches Jahr hinter sich. Doch pünktlich zum vierten Advent senden Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette–Marit (52) mit ihren Kindern ein Zeichen des familiären Zusammenhalts. In einem neuen Video zeigt sich die Familie ganz privat beim Baumschmücken in ihrem Wohnzimmer auf Gut Skaugum, dem Wohnsitz der Familie.
Fernab von steifen Protokollen und Galauniformen zelebriert das Kronprinzenpaar mit seinen gemeinsamen Kindern, Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20), die Vorfreude auf das Fest. Die Familie trägt gemütliche, weihnachtliche Strickpullover, während sie gemeinsam den Weihnachtsbaum dekoriert. Dabei darf neben klassischen Kugeln und handgemachten Dekorationen ein Detail nicht fehlen, das in Norwegen Tradition hat: kleine norwegische Flaggen–Girlanden in den Zweigen.
Auch der vierbeinige Liebling der Familie darf in dem Clip nicht fehlen: Der Familienhund wuselt entspannt durch das Bild und geniesst sichtlich die Aufmerksamkeit – in einer Szene sieht man, wie Prinzessin Ingrid Alexandra, die seit einigen Monaten im australischen Sydney studiert, ihn liebevoll streichelt.
Zum Abschluss des kurzen Clips versammelt sich die Familie vor dem fertig geschmückten Baum und winkt freundlich in die Kamera. Die Botschaft ist schlicht und traditionell: «God 4. søndag i advent» (Fröhlichen 4. Adventssonntag).
Harmonie in schweren Zeiten
Doch so harmonisch die Bilder wirken, so sehr täuschen sie über die enorme Anspannung hinweg, die hinter den Schlossmauern herrscht. Für Kronprinzessin Mette–Marit und ihre Familie neigt sich ein Jahr dem Ende zu, das wohl als eines der schwierigsten in die Geschichte eingehen wird.
Das Weihnachtsfest wird von gesundheitlichen Sorgen überschattet. Mette–Marit, die seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose leidet, gab kürzlich bekannt, dass sie eine Lungentransplantation benötigt. Auch schwer wiegt der Skandal um Mette–Marits ältesten Sohn, Marius Borg Høiby. Die vergangenen Monate waren geprägt von polizeilichen Ermittlungen, Anklagen und negativen Schlagzeilen rund um den 28–Jährigen.