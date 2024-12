Weihnachtskarte der norwegischen Königsfamilie: Einer fehlt immer

Einer fehlte auf den Weihnachtskarten zuletzt immer

So weit, so normal. Überraschend ist an dem Foto, mit dem die Königsfamilie auf Instagram «allen ein frohes Weihnachtsfest» wünscht, allerdings, dass der gemeinsame Sohn des Thronfolgerpaares ohne Begründung fehlt. Im vergangenen Jahr war Sverre Magnus von Norwegen (19) auf der Karte dabei.