Weihnachtskonzert im Fernsehen: Kate zeichnet Videobotschaft dafür auf

Mit einer sehr persönlichen Weihnachtsbotschaft wendet sich Prinzessin Kate (42) in diesem Jahr an die Menschen. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) hat für die TV–Übertragung ihres Weihnachtskonzerts «Together at Christmas» eine besondere Videobotschaft aufgezeichnet, die am 24. Dezember ausgestrahlt wird.