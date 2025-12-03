Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate veröffentlicht persönlichen Brief

Prinzessin Kate (43) stimmt auf die Weihnachtszeit ein – und das auf ganz besondere Weise. Vor ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey hat die Ehefrau von Prinz William (43) einen persönlichen Brief an die Gäste der Veranstaltung verfasst. Die Botschaft trägt ihr royales Monogramm und enthält berührende Worte über Zusammenhalt und Nächstenliebe.
«Weihnachten spricht in seinem Kern von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen Gestalt annimmt», zitiert das «People»–Magazin aus dem Brief der Prinzessin von Wales. Nicht grosse oder sentimentale Gesten seien entscheidend, sondern die sanften: «Ein Moment des Zuhörens, ein tröstendes Wort, ein freundliches Gespräch, eine helfende Hand, Präsenz.»
Poetischer Vergleich mit der Natur
Kate greift in ihrem Brief auch ein Thema auf, das sie das gesamte Jahr über begleitet hat: die heilende Kraft der Natur. «Weihnachten erinnert uns daran, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln von Bäumen unter der Erde Kraft teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch», formuliert sie poetisch. Die Prinzessin hatte während ihrer Krebsbehandlung immer wieder auf die Bedeutung der Natur für ihr Wohlbefinden hingewiesen.
Die 43–Jährige, die Anfang des Jahres ihre Krebsremission verkündet hatte, richtet sich mit ihrer Botschaft an die 1.600 Gäste, die am 5. Dezember in der Londoner Kirche erwartet werden. Darüber hinaus richtet sich der Brief auch an 15 weitere Gottesdienste, die über die Weihnachtszeit im gesamten Vereinigten Königreich stattfinden.
Prominente Gäste und royale Familie
Bei dem «Together at Christmas»–Konzert handelt es sich bereits um die fünfte Ausgabe der von Kate initiierten Veranstaltung. Neben Mitgliedern der königlichen Familie werden auch prominente Gäste erwartet: Die Schauspieler Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Hannah Waddingham und Joe Locke haben ihr Kommen zugesagt. Prinz William wird während des Gottesdienstes gemeinsam mit Winslet und Ejiofor eine Lesung halten.
Ob auch die drei Kinder des Thronfolgerpaares – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren waren sie stets Teil der Feierlichkeit, ebenso wie Mitglieder von Kates Familie.
TV–Ausstrahlung an Heiligabend
Kate schliesst ihren Brief mit warmen Worten des Dankes: «Danke für die Wärme, die ihr gegeben habt, und die Freundlichkeit, die ihr gezeigt habt, und das ruhige, beständige Licht, das ihr anderen bringt.» Sie wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest.
Das Konzert wird für die britische Fernsehsendung «Royal Carols: Together At Christmas» aufgezeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt an Heiligabend auf ITV1 und ITVX, eine Wiederholung ist für den ersten Weihnachtsfeiertag geplant.