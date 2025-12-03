Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate veröffentlicht persönlichen Brief

Poetischer Vergleich mit der Natur

Kate greift in ihrem Brief auch ein Thema auf, das sie das gesamte Jahr über begleitet hat: die heilende Kraft der Natur. «Weihnachten erinnert uns daran, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln von Bäumen unter der Erde Kraft teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch», formuliert sie poetisch. Die Prinzessin hatte während ihrer Krebsbehandlung immer wieder auf die Bedeutung der Natur für ihr Wohlbefinden hingewiesen.