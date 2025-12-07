Weihnachtsmarkt-Guide für sensible und introvertierte Menschen

Kleine Runden statt Marathon

Anstatt den gesamten Weihnachtsmarkt an einem Tag «abarbeiten» zu wollen, ist es sinnvoll, sich kleine Ziele zu setzen. Zwei bis drei Stände, ein Lieblingsimbiss und vielleicht ein Glühweinstand reichen, um das Erlebnis zu geniessen, ohne ausgebrannt zu sein. Am besten vorher eine Karte anschauen und entscheiden, welche Stände wirklich interessant sind. So fühlt sich der Besuch wie ein bewusstes Erlebnis an und nicht wie ein Wettlauf gegen die Zeit oder die Masse. Pausen einplanen: Eine Bank am Rande oder ein kleiner Spaziergang abseits der Hauptwege helfen, die Sinne wieder zu ordnen.