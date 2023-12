Weihnachtsmenü: Das kommt bei den Stars auf den Tisch

Braten, Raclette oder Würstchen mit Kartoffelsalat – was kommt bei den Promis Heiligabend auf den Tisch? Christine Theiss (43) schwört auf Spaghetti Bolognese. «Ich koche sie schon einen Tag vorher, damit die richtig schön durchgezogen ist», verrät sie spot on news. «Sie köchelt 24 Stunden lang vor sich hin. Dann steht der Topf in der Mitte und jeder bedient sich. Das macht einfach Spass und der ganze Tisch ist voll und es ist laut und es wird gelacht – ich liebe Weihnachten», freut sich die «Leben leicht gemacht – The Biggest Loser»– Moderatorin.