Weihnachtsmusik ade: Taylor Swift wieder auf doppeltem Charts-Thron

Taylor Swift (36) führt einmal mehr die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an und erobert den doppelten Charts–Thron. «The Fate Of Ophelia» schafft es zum neunten Mal auf den ersten Platz bei den Singles, ihr Album «The Life Of A Showgirl» zum zweiten Mal bei den Alben. Sechs weitere Werke des Popstars platzieren sich in den Top 100, dazu gehören «The Tortured Poets Department» (vier) und «Lover» (53).