Weihnachtsprogramm bei Disney+: Vom Klassiker bis zum Kultfilm in spe?

Mariah Carey, Chris Rea und Wham! wechseln sich im Radio ab? Dann kann Weihnachten nicht mehr weit entfernt sein. Alle Jahre wieder sind es vor allem die Klassiker, die die Adventszeit erst so richtig besinnlich machen. Und das nicht nur im Radio, sondern auch im Heimkino. Streamingdienste wie Disney+ und Co. wissen das natürlich und packen im Dezember allerhand weihnachtliche Kultfilme auf ihre Startseiten. Doch auch einige neue Anwärter auf dieses Prädikat finden sich 2025 wieder im Programm, helfenden Elfen und den Jonas Brothers sei Dank.