Weihnachtsshopping: Augen auf vor Kriminellen

In der Vorweihnachtszeit kümmern sich viele Menschen auf Weihnachtsmärkten in ihrer Region sowie im Internet um Geschenke. Sowohl auf den Märkten in der echten Welt als auch im Netz gilt jedoch Vorsicht, denn die Geschäfte locken auch Begehrlichkeiten bei Kriminellen. Wie man sich vor Fakeshops, Taschendieben und anderen Maschen in Acht nimmt.