Weihnachtsshopping: Sind die Stars schon im Geschenkefieber?

«Tatsächlich bin ich in diesem Jahr richtig schnell gewesen», verrät auch Lena Gercke (35). Neben Weihnachten steht am 13. Dezember auch der erste Geburtstag ihrer zweiten Tochter an. «Ich habe schon alle Geburtstags– und Weihnachtsgeschenke für die Kinder», freut sich die einstige «GNTM»–Siegerin. «Wir Erwachsenen schenken uns eigentlich an Weihnachten nichts mehr. Wir sind ja in der Lage, uns die Dinge so zu kaufen, wie wir sie brauchen. Hier und da gibt es vielleicht nochmal eine kleine Überraschung, aber ansonsten stehen eigentlich die Kinder im Fokus, was Geschenke angeht.»