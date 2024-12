Weihnachtsspecials: Besinnliche Sendungen im TV-Programm

«Unser Festtagsmenü»

Kulinarik darf an Weihnachten nicht fehlen: Seit dem ersten Advent zeigt Sat.1 «Unser Festtagsmenü» (vier Folgen, immer sonntags um 18 Uhr in Sat.1 und auf Joyn). In jeder Folge treten die Köche aus Team–«The Taste» gegen die Backprofis aus Team–«Das grosse Backen» an und zeigen ihr Können rund um weihnachtliche Köstlichkeiten.