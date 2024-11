Weihnachtsstimmung: Last-Minute-Ideen für den DIY-Adventskranz

Bald ist es wieder so weit: Am 1. Dezember entzünden wir die erste von vier Kerzen und läuten damit den Countdown zum Weihnachtsfest ein. Der Adventskranz gehört als Symbol der Vorweihnachtszeit in viele Haushalte. Doch warum immer den klassischen Kranz kaufen, wenn man ihn auch selbst gestalten kann? DIY–Adventskränze verleihen dem Zuhause nicht nur eine persönliche Note, sondern geben auch der Kreativität freien Lauf. Hier gibt es Inspiration.