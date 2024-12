Weihnachtsstimmung: Mariah Carey schnappt sich Chartspitze

In der Weihnachtswoche führt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kein Weg an festlicher Musik vorbei. So schnappte sich Mariah Carey (55) mit ihrem zeitlosen Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» den Thron in der nationalen Hitliste. Carey löste damit «Last Christmas» der britischen Pop–Band Wham! an der Spitzenposition ab, nachdem sie selbst in der Vorwoche noch auf Position zwei gelegen hatte. Eine echte Weihnachts–Rochade der beiden Klassiker.