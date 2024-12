Weihnachtswünsche von Oliver Pochers Kindern: «Wenig unter 1.000 Euro»

Auch für Oliver Pocher (46) steht das Weihnachtsfest vor der Tür. In der neuesten Folge des Podimo–Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt», den er mit Ex–Ehefrau Alessandra «Sandy» Meyer–Wölden (41) betreibt, enthüllte der Komiker und Podcaster die in seinen Augen exorbitanten Weihnachtswünsche seiner eigenen Kinder. «Ich habe gestern mal die Weihnachtsliste von meinen Kindern gesehen. Da ist sehr wenig unter 1.000 Euro dabei», so Pocher wörtlich.