Weil ein Gitarrentechniker starb: Kiss-Gründungsmitglieder verklagt

Die Kiss–Legenden Gene Simmons und Paul Stanley stehen in der Kritik. Die Familie eines verstorbenen Gitarrentechnikers wirft ihnen «schlampige Sicherheitsmassnahmen» gegen das Coronavirus während ihrer «End Of The Road»–Tour vor.