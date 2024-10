«Weil ich nicht gesund bin»: SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück

SPD–Generalsekretär Kevin Kühnert (35) hat in einem Schreiben an seine Partei seinen sofortigen Rücktritt verkündet. In dem Text, den der 35–Jährige auch auf Instagram teilte, heisst es in Bezug auf ein «Spiegel»–Interview, in dem er über den Wahlkampf sagte «Jeder von uns muss und wird in dieser Kampagne über sich hinauswachsen»: «Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen.»