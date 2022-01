Weinend verschiebt Adele ihre Auftritte in Las Vegas

Ihre Show ist einfach nicht fertig geworden. Sängerin Adele (33, Album «30») hat ihre Auftritte in Las Vegas, Nevada, wegen coronabedingter Verzögerungen bei der Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte sie via Social Media weinend in der Nacht mit. Die Tournee sollte am Freitag (21. Januar) im Colosseum des Caesars Palace Hotels beginnen. «Alle Termine werden neu angesetzt, weitere Infos folgen bald», schrieb sie.