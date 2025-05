Weinstein-Prozess: Erschütternde Aussage von Beschuldigerin

In New York ist am Mittwoch das Wiederaufnahmeverfahren gegen den gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein (73) fortgesetzt worden. Die ehemalige TV–Produktionsassistentin Miriam Haley, die Weinstein vorwirft, sie im Juli 2006 in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben, schilderte laut eines Berichts des Magazins «Variety» unter Tränen die damaligen Ereignisse. Weinstein hatte ihr demnach einen Job in der TV–Branche besorgt und sie einige Zeit später zu einer Filmpremiere in Los Angeles sowie einen Tag zuvor zu einem Treffen in seine Wohnung in New York eingeladen.