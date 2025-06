«Weiss, dass ich kaputt bin»: Wie steht es wirklich um Justin Bieber?

Im Jahr 2025 ist die Nachrichtenlage eine andere. «Ich weiss, dass ich kaputt bin», schreibt Bieber in seinem jüngsten Instagram–Post. «Ich weiss, dass ich Aggressionsprobleme habe», ergänzt er und stellt die Frage: «Glaubt ihr nicht, dass ich, wenn ich mich selbst hätte in Ordnung bringen können, das nicht schon längst getan hätte?» Doch in der Tat zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass er genau das schon mehrfach versucht hat.