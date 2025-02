Weisses Haus nimmt Selena Gomez ins Visier

Zuvor sorgte Gomez mit einem mittlerweile gelöschten Instagram–Video vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen in den USA für Aufsehen. Darin brach sie verzweifelt in Tränen aus und merkte an: «Alle meine Leute werden angegriffen, die Kinder. Ich verstehe das nicht. »Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiss nicht, was ich tun soll."