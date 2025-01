«Weisst du noch»: Senta Berger wagt magische Zeitreise im TV

Dass es ein Ausnahmeprojekt ist, betätigte Senta Berger zum Kinostart im Herbst 2023 in einem Interview mit der «Welt am Sonntag». Sie befinde sich «nach wie vor tatsächlich auf dem Rückzug» vom Schauspielgeschäft. «Ich arbeite inzwischen viel weniger als noch vor ein paar Jahren, als ich jedes Jahr drei, vier Filme gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall weniger arbeiten, denn meine Jahre sind überschaubar», so Berger. Sie wolle nicht mehr nach Köln, Berlin oder Hamburg für Filme oder andere berufliche Termine reisen. «Ich wähle jetzt aus, ob ein Filmprojekt in meine Lebenssituation hineinpasst.» Und dieser tat es. «Das Drehbuch hat mich jedoch gepackt. Da wollte ich dabei sein. Diese Geschichte wollte ich mit erzählen», sagte sie dem Sender.